Деление меньшего числа на большее
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Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Деление меньшего числа на большее

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

7.02020, Деление меньшего числа на большее
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Что такое деление меньшего числа на большее? Когда необходимо его выполнять? На этом уроке мы разберём ответы на эти и многие другие вопросы. Вы познакомитесь с особым случаем деления, научитесь его выполнять самостоятельно и без проблем. Вначале урока мы рассмотрим задачу и познакомимся с ситуацией, при которой необходимо делить меньшее на большее число. Решим много различных примеров и заданий с остатком.

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