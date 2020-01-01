3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Что такое деление меньшего числа на большее? Когда необходимо его выполнять? На этом уроке мы разберём ответы на эти и многие другие вопросы. Вы познакомитесь с особым случаем деления, научитесь его выполнять самостоятельно и без проблем. Вначале урока мы рассмотрим задачу и познакомимся с ситуацией, при которой необходимо делить меньшее на большее число. Решим много различных примеров и заданий с остатком.





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