WinkСериалыFolk Сraft1-й сезонДелаю за один раз сразу 8 точных деталей из алюминия. Без токарной обработки и фрезеровки
Folk Сraft (сериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн
6.92021, Делаю за один раз сразу 8 точных деталей из алюминия. Без токарной обработки и фрезеровки
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Сюжет
Литье алюминия – процесс очень увлекательный и полезный. Благодаря моим методам и технологиям вы поймете, как можно отлить в домашних условиях различные детали, самоделки, фигуры. А еще просмотр моего канала вам позволит получить приятные эмоции и сэкономить деньги.
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