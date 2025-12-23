Декстер: Первородный грех (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.12024, Декстер: Первородный грех. Сезон 1. Серия 10
Криминал, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1991 год, Майами. Студент Декстер Морган, с ранних лет испытывающий тягу к насилию, проходит стажировку в полиции и пытается справиться с психологической травмой после смерти матери. Приёмный отец Гарри устанавливает для парня строгие правила, чтобы направлять его тёмные порывы на преступников, избежавших наказания.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МРРежиссёр
Моника
Реймунд
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- МБАктриса
Молли
Браун
- КМАктриса
Кристина
Милиан
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- АСАктёр
Алекс
Симидзу
- Актёр
Патрик
Гибсон
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ДМАктёр
Джеймс
Мартинес
- Актёр
Патрик
Демпси
- РУАктёр
Рено
Уилсон
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЛСценарист
Джефф
Линдсэй
- ТХСценарист
Терри
Хуан
- ТБСценарист
Тэннер
Бин
- ТБПродюсер
Тэннер
Бин
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- ММПродюсер
Марк
Мушински
- ЭДПродюсер
Эрик
Дж. Карпентер
- НЗПродюсер
Николас
Зайас
- АМХудожник
Аналусия
Макгорти
- ПИКомпозитор
Пэт
Ирвин