Дефективный детектив. Сезон 5. Серия 10
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Дефективный детектив
5-й сезон
10-я серия

Дефективный детектив (сериал, 2006) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

9.62006, Monk
Драма, Криминал18+

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О сериале

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дефективный детектив»