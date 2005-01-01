Дефективный детектив (сериал, 2005) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Дефективный детектив. Сезон 4. Серия 10
Дефективный детектив
4-й сезон
10-я серия

9.62005, Monk
Драма, Комедия12+

О сериале

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

