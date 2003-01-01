Дефективный детектив. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Дефективный детектив
2-й сезон
15-я серия

Дефективный детектив (сериал, 2003) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

9.62003, Monk
Драма, Криминал12+

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О сериале

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дефективный детектив»