Дефективный детектив. Сезон 2. Серия 10
Wink
Детям
Дефективный детектив
2-й сезон
10-я серия

Дефективный детектив (сериал, 2003) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

9.62003, Monk
Драмы, Криминал12+

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Сюжет

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дефективный детектив»