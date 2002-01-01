Дефективный детектив. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Дефективный детектив
1-й сезон
11-я серия

Дефективный детектив (сериал, 2002) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

9.62002, Monk
Драмы, Комедии12+

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Сюжет

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дефективный детектив»