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Дедвуд
3-й сезон
11-я серия

Дедвуд (сериал, 2006) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

2006, Deadwood 3
Криминал, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В других городах преступления – это нонсенс. В Дедвуде – это норма жизни. Но несмотря на хаос, в этой выгребной яме есть блюститель закона, и ему приходится совсем не просто.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дедвуд»