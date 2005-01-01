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Дедвуд (сериал, 2005) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2005, Deadwood 2
18+

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Сюжет

В других городах преступления – это нонсенс. В Дедвуде – это норма жизни. Но несмотря на хаос, в этой выгребной яме есть блюститель закона, и ему приходится совсем не просто.

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Информация

Страна
США
Качество
SD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дедвуд»