Дедвуд (сериал, 2004) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2004, Deadwood 1
18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В других городах преступления – это нонсенс. В Дедвуде – это норма жизни. Но несмотря на хаос, в этой выгребной яме есть блюститель закона, и ему приходится совсем не просто.
Сериал Дедвуд 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- ДМРежиссёр
Даниэль
Минахан
- ДГРежиссёр
Дэвис
Гуггенхайм
- ГФРежиссёр
Грегг
Финберг
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актёр
Иэн
Макшейн
- МПАктриса
Молли
Паркер
- Актёр
Джим
Бивер
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Джон
Хоукс
- Актриса
Паула
Малкомсон
- Актёр
Леон
Риппи
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- РВАктриса
Робин
Вайгерт
- ДМСценарист
Дэвид
Милч
- ТМСценарист
Тед
Манн
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ДМПродюсер
Дэвид
Милч
- ССПродюсер
Скотт
Стефенс
- ДДХудожник
Джеймс
Дж. Мураками
- ДПХудожник
Дэвид
Поттс
- ДБХудожница
Джени
Брайант
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- ДГОператор
Джеймс
Гленнон
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- ДБОператор
Дэвид
Бойд
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль
- МБКомпозитор
Майкл
Брук
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц