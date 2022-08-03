Wink
Дедушка поневоле
1-й сезон
5-я серия

Дедушка поневоле (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, Grandfathered
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Успешный ресторатор и закоренелый холостяк Джеймс Мартино в свои пятьдесят внезапно обнаруживает, что у него есть взрослый сын, у которого подрастает маленькая дочка. Новоиспеченный отец и дедушка пытается привыкнуть к нежданным родственникам и постоянно попадает в курьезные ситуации.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

