WinkСериалыДемидков Юрий1-й сезонДедолларизация. Что делать с долларами.
Демидков Юрий (сериал, 2021) сезон 1 серия 682 смотреть онлайн
4.62021, Дедолларизация. Что делать с долларами.
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Сюжет
Как сделать так, чтобы деньги были всегда, даже когда не работаешь. Как получать пассивный доход из ежедневных расходов, как получать пассивный доход из тех денег, которые отложены на черный день и как приумножить деньги, которые мы собираем для больших покупок. И главное - как создать надежный источник пассивного дохода, который обеспечит Вас на всю жизнь.
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