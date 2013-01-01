Давай знакомиться (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.42013, Hello Ladies 1
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Нескладный англичанин Стефон, ростом под два метра, ищет девушку своей мечты. Ну, или хотя бы девушку для легкомысленных отношений. У него шикарная спортивная машина и элегантный дом, но это ему мало помогает. Стефон совершенно не умеет разговаривать с девушками. Тем интереснее, что у него получится.
Сериал Давай знакомиться 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрКомедия
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Мерчант
- ДФРежиссёр
Джулиан
Фарино
- ГДРежиссёр
Грег
Дэниелс
- Актёр
Стивен
Мерчант
- КВАктриса
Кристин
Вудс
- НТАктёр
Нейт
Торренс
- КУАктёр
Кевин
Уайзман
- КМАктёр
Кайл
Муни
- ШУАктёр
Шон
Уинг
- ХХАктриса
Хезер
Хан
- Актриса
Дженни
Слейт
- РКАктёр
Рис
Кэдделл
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- Сценарист
Стивен
Мерчант
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- ДССценарист
Джен
Статский
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Продюсер
Стивен
Мерчант
- ДСПродюсер
Джин
Ступницки
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СИХудожница
Судзуки
Ингерслев
- ДБМонтажёр
Джастин
Бурре
- КСМонтажёр
Клер
Скэнлон
- МУОператор
Майкл
Уивер
- МНОператор
Майкл
Негрин