Давай знакомиться (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Нескладный англичанин Стефон, ростом под два метра, ищет девушку своей мечты. Ну, или хотя бы девушку для легкомысленных отношений. У него шикарная спортивная машина и элегантный дом, но это ему мало помогает. Стефон совершенно не умеет разговаривать с девушками. Тем интереснее, что у него получится.



