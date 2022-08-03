Давай знакомиться. Сезон 1. Серия 4
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Давай знакомиться (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.42013, Hello Ladies 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Нескладный англичанин Стефон, ростом под два метра, ищет девушку своей мечты. Ну, или хотя бы девушку для легкомысленных отношений. У него шикарная спортивная машина и элегантный дом, но это ему мало помогает. Стефон совершенно не умеет разговаривать с девушками. Тем интереснее, что у него получится.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Давай знакомиться»