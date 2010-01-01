Даша-путешественница. Сезон 6. Серия 12
Wink
Детям
Даша-путешественница
6-й сезон
12-я серия

Даша-путешественница (мультсериал, 2010) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

7.22010, Dora the Explorer
Мультсериалы, Комедия0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша-путешественница»