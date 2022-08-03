Даша-путешественница. Сезон 4. Серия 8
Wink
Детям
Даша-путешественница
4-й сезон
8-я серия

Даша-путешественница (мультсериал, 2004) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

7.32004, Dora the Explorer
Мультсериалы, Семейный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

Страна
Южная Корея, США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша-путешественница»