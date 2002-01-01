Даша-путешественница. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Даша-путешественница
2-й сезон
4-я серия

Даша-путешественница (мультсериал, 2002) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

7.22002, Dora the Explorer
Мультсериалы, Приключения0+

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Сюжет

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

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Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша-путешественница»