UFC Fight Night Jacksonville 2 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Главным боем вечера на UFC Fight Night в Джексонвилле, Флорида стал бой между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом, занимающим девятую строчку в рейтинге тяжeлого веса UFC.



Сериал Даррен Элкинс vs Нэйт Ландвер 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.