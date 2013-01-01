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Даркнет (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Darknet
Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как избавиться от трупа? Что делать во время ограбления? Подобные вопросы обсуждают друг с другом пользователи закрытого интернет-форума “Darknet”. Каждая серия описывает несколько историй людей, которые оказались посетителями таинственного портала.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даркнет»

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