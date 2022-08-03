Нестандартный футбол
Wink
Детям
Дань уважения
1-й сезон
Нестандартный футбол

Дань уважения (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

8.32019, HOMAGE
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Серия выпусков, в которых отдается бесконечная дань уважения тем, кто постоянно работает над собой, повывышает свой уровень - чтобы игра стала еще ярче. Уникальные спортивные истории посвящены тем, кто по-настоящему предан делу, ярким личностям, эгоистичным и сложным характерам в спорте, но при этом совершенно другим в обычной жизни. Необычайное соперничество, непримиримые противники и те, чья борьба изменила ход истории спорта.

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг