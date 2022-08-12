Дамы шутят по-черному (сериал, 2022) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Дамы шутят по-черному. Сезон 3. Серия 4
Дамы шутят по-черному
3-й сезон
4-я серия
6.02022, Black Lady Sketch Show
Комедия, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Первое скетч-шоу, написанное, поставленное и сыгранное исключительно темнокожими женщинами. Вдохновительница проекта и его главная звезда, Робин Тиди, известна широкому зрителю по фильму «Дом с паранормальными явлениями» и исключительному шоу Джордана Пила и Кигэна-Майкла Ки «Ки и Пил».

Страна
США
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

