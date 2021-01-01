Дамы шутят по-черному (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Дамы шутят по-черному. Сезон 2. Серия 5
Дамы шутят по-черному
2-й сезон
5-я серия
6.02021, Black Lady Sketch Show
Комедия, ТВ-шоу18+

О сериале

Первое скетч-шоу, написанное, поставленное и сыгранное исключительно темнокожими женщинами. Вдохновительница проекта и его главная звезда, Робин Тиди, известна широкому зрителю по фильму «Дом с паранормальными явлениями» и исключительному шоу Джордана Пила и Кигэна-Майкла Ки «Ки и Пил».

Страна
США
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

