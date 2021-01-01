Дамы шутят по-черному. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Дамы шутят по-черному
2-й сезон
4-я серия
6.02021, Black Lady Sketch Show
Комедии, ТВ-шоу18+

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Дамы шутят по-черному (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Первое скетч-шоу, написанное, поставленное и сыгранное исключительно темнокожими женщинами. Вдохновительница проекта и его главная звезда, Робин Тиди, известна широкому зрителю по фильму «Дом с паранормальными явлениями» и исключительному шоу Джордана Пила и Кигэна-Майкла Ки «Ки и Пил».

Сериал Дамы шутят по-черному 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, ТВ-шоу, Зарубежные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дамы шутят по-черному»

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