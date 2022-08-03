6.02019, Black Lady Sketch Show
Комедия, ТВ-шоу18+
Дамы шутят по-черному (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Первое скетч-шоу, написанное, поставленное и сыгранное исключительно темнокожими женщинами. Вдохновительница проекта и его главная звезда, Робин Тиди, известна широкому зрителю по фильму «Дом с паранормальными явлениями» и исключительному шоу Джордана Пила и Кигэна-Майкла Ки «Ки и Пил».
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- БСРежиссёр
Бриджет
Стоукс
- БСРежиссёр
Бриттани
Скотт
- РТАктриса
Робин
Тиди
- ГДАктриса
Габриэль
Деннис
- ЭНАктриса
Эшли
Николь Блэк
- СТАктриса
Скай
Таунсенд
- КБАктриса
Кинта
Брансон
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- ЭЛАктриса
Энджел
Лакета Мур
- РТСценарист
Робин
Тиди
- ЭНСценарист
Эшли
Николь Блэк
- АГСценарист
Акила
Грин
- РССценарист
Рэй
Санни
- РТПродюсер
Робин
Тиди
- СЧХудожница
Синди
Чао
- СХудожница
Сеси
- КЭОператор
Кевин
Эткинсон
- ЧПОператор
Чарльз
Паперт
- АДКомпозитор
Аманда
Делорес Патриция Джонс