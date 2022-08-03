Далеко от тебя. Серия 8
Wink
Сериалы
Далеко от тебя
1-й сезон
8-я серия
8.22019, Lejos de ti
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Далеко от тебя (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Случайная встреча в аэропорту перевернeт их жизнь. Танцовщица и успешный бизнесмен — эти двое слишком разные, чтобы быть вместе. Но судьбе не скажешь «нет». Даже на расстоянии он и она продолжают видеть друг друга, и часто не в самый подходящий момент. К чему приведут эти видения?

Страна
Испания, Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Далеко от тебя»