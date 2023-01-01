Далекая и близкая (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Далекая и близкая. Серия 1
Далекая и близкая
1-й сезон
1-я серия
8.52023, Далекая и близкая. Серия 1
Мелодрама18+

О сериале

Одинокая Соня — архитектор в крупном бюро большого города, практически вся её жизнь проходит на работе. Несколько лет назад она была помолвлена и собиралась замуж за Артёма. Перед свадьбой Соня познакомила жениха со своей семьёй и не заметила, как Артём и её сестра-близняшка Ольга стали часто общаться и сблизились больше, чем подразумевает «родственная» симпатия. Артём во всём признался, женился на Ольге, которая уже была беременна, у них родилась прекрасная дочь Лиза, но вскоре брак дал трещину и последовал развод.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

