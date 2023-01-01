8.52023, Далекая и близкая. Серия 1
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Далекая и близкая (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Одинокая Соня — архитектор в крупном бюро большого города, практически вся её жизнь проходит на работе. Несколько лет назад она была помолвлена и собиралась замуж за Артёма. Перед свадьбой Соня познакомила жениха со своей семьёй и не заметила, как Артём и её сестра-близняшка Ольга стали часто общаться и сблизились больше, чем подразумевает «родственная» симпатия. Артём во всём признался, женился на Ольге, которая уже была беременна, у них родилась прекрасная дочь Лиза, но вскоре брак дал трещину и последовал развод.
Сериал Далекая и близкая 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актриса
Варвара
Бородина
- МГАктёр
Михаил
Гудошников
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- КШАктриса
Кристина
Шелобкова
- АКАктёр
Александр
Кичаев
- ЛМАктриса
Лариса
Маркина
- ТМАктриса
Татьяна
Михалина
- Актриса
Алиса
Клагиш
- КЦАктриса
Кристина
Цветкова
- ЛМАктриса
Лия
Мамухова
- ВВСценарист
Валентина
Власова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков