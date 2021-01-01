UFC Fight Night Las Vegas 36 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Дерек Брансон (#5 рейтинга) идет на серии из четырeх побед. В главном поединке вечера он сразился с бойцом из ТОП 10 Дарреном Тиллом. Ранее Тилл (#7 рейтинга) потерпел поражение от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.



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