Дальча Лунгиамбула vs Марк-Андре Барио
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UFC Fight Night Las Vegas 36
1-й сезон
Дальча Лунгиамбула vs Марк-Андре Барио

UFC Fight Night Las Vegas 36 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Дерек Брансон (#5 рейтинга) идет на серии из четырeх побед. В главном поединке вечера он сразился с бойцом из ТОП 10 Дарреном Тиллом. Ранее Тилл (#7 рейтинга) потерпел поражение от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.

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Жанр
Спорт
Время
57 мин / 00:57

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