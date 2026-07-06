Дачный ответ. Сезон 1. Серия 41
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Дачный ответ
1-й сезон
41-я серия
2021, Дачный ответ. Сезон 1. Серия 41
ТВ-шоу0+
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Дачный ответ (сериал, 2021) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущий вместе с командой дизайнеров поделится сотнями идей и расскажет героям, как сделать дачную жизнь максимально комфортной. Можно ли избежать неоправданных расходов при ремонте? Как превратить заросший пустырь в английский газон? Эксперты ответят на эти и другие ценные вопросы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
47 мин / 00:47

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