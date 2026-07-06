Ведущий вместе с командой дизайнеров поделится сотнями идей и расскажет героям, как сделать дачную жизнь максимально комфортной. Можно ли избежать неоправданных расходов при ремонте? Как превратить заросший пустырь в английский газон? Эксперты ответят на эти и другие ценные вопросы.

