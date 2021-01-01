CubLinux - Ubuntu с закосом под ChromeOS
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Aleksey Samoilov
1-й сезон
CubLinux - Ubuntu с закосом под ChromeOS

Aleksey Samoilov (сериал, 2021) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн

5.42021, CubLinux - Ubuntu с закосом под ChromeOS
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Я работаю с Linux и свободным ПО около 10-ти лет, охотно изучаю аспекты десктопного применения Linux, а также люблю делиться полученными знаниями с другими.

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Жанр
Блог
Время
2 мин / 00:02

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