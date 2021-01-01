WinkСериалыAleksey Samoilov1-й сезонCubLinux - Ubuntu с закосом под ChromeOS
Aleksey Samoilov (сериал, 2021) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн
5.42021, CubLinux - Ubuntu с закосом под ChromeOS
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О сериале
Я работаю с Linux и свободным ПО около 10-ти лет, охотно изучаю аспекты десктопного применения Linux, а также люблю делиться полученными знаниями с другими.
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