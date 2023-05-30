WinkСериалыCrossfit 2.01-й сезон8-я серия
Crossfit 2.0 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.12021, Crossfit 2.0. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу18+
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О сериале
Курс «Кроссфит 2.0» под руководством двукратного чемпиона по бодибилдингу Федерации Натурального Бодибилдинга Алексея Боляева, персонального тренера студии женского фитнеса Women Secrets. Алексей и его силуэтная помощница Нина проведут вас через все ступени кроссфита для начинающих от простого уровня к сложному.