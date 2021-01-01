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Crossfit 2.0 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.12021, Crossfit 2.0. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Курс «Кроссфит 2.0» под руководством двукратного чемпиона по бодибилдингу Федерации Натурального Бодибилдинга Алексея Боляева, персонального тренера студии женского фитнеса Women Secrets. Алексей и его силуэтная помощница Нина проведут вас через все ступени кроссфита для начинающих от простого �уровня к сложному.
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