Crossfit 2.0 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Курс «Кроссфит 2.0» под руководством двукратного чемпиона по бодибилдингу Федерации Натурального Бодибилдинга Алексея Боляева, персонального тренера студии женского фитнеса Women Secrets. Алексей и его силуэтная помощница Нина проведут вас через все ступени кроссфита для начинающих от простого уровня к сложному.

