Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.

