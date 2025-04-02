WinkСериалыЧёрный клевер1-й сезон1-я серия
Чёрный клевер (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Чёрный клевер. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЁЦРежиссёр
Ёсидзо
Цуда
- ТЁРежиссёр
Тацуя
Ёсихара
- АНАктриса
Асука
Ниси
- ГМАктёр
Гэнки
Муро
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- КЮАктриса
Кана
Юки
- НСАктёр
Нобунага
Симадзаки
- КМАктёр
Кэнъитиро
Мацуда
- АМАктёр
Аюму
Мурасэ
- ТТАктёр
Такума
Тэрасима
- ДСАктёр
Дзюнъити
Сувабэ
- ГКАктёр
Гакуто
Кадзивара
- КФСценарист
Кадзуюки
Фудэясу
- ХНПродюсер
Хацуо
Нара
- ХОМонтажёр
Хироси
Окуда