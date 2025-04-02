Чёрный клевер. Сезон 1. Серия 1
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Чёрный клевер
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Чёрный клевер (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Чёрный клевер. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фэнтези18+

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О сериале

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb