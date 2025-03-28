Чёрная птица (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1995 год. Бывший спортсмен Джимми Кин сел на 10 лет за распространение наркотиков, хотя прокурор обещал ему меньший срок. Через семь месяцев отсидки парень получает предложение от ФБР: в обмен на свободу он должен перевестись в тюрьму строгого режима, втереться в доверие к Ларри Холлу — подозреваемому в серийных убийствах женщин — и разузнать, где тот похоронил одну из жертв. И сделать это нужно как можно быстрее, так как через месяц Ларри могут освободить. Но если Джимми не удастся добиться признания, он останется в той тюрьме досиживать свой срок, и, кроме того, другие заключённые могут заподозрить его в двойной игре.

