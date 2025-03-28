Чёрная птица (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЧёрная птица1-й сезон1-я серия
Криминал, Детектив18+
1995 год. Бывший спортсмен Джимми Кин сел на 10 лет за распространение наркотиков, хотя прокурор обещал ему меньший срок. Через семь месяцев отсидки парень получает предложение от ФБР: в обмен на свободу он должен перевестись в тюрьму строгого режима, втереться в доверие к Ларри Холлу — подозреваемому в серийных убийствах женщин — и разузнать, где тот похоронил одну из жертв. И сделать это нужно как можно быстрее, так как через месяц Ларри могут освободить. Но если Джимми не удастся добиться признания, он останется в той тюрьме досиживать свой срок, и, кроме того, другие заключённые могут заподозрить его в двойной игре.
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- МРРежиссёр
Михаэль
Р. Роскам
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- ДУАктёр
Джо
Уильямсон
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Роберт
Уиздом
- РМАктриса
Робин
Малкольм
- СМАктриса
Сепиде
Моафи
- ТААктёр
Тони
Амендола
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- МНАктриса
Мелани
Николлз-Кинг
- Актёр
Грег
Кинниэр
- ДКСценарист
Джеймс
Кин
- ИЛСценарист
Ийель
Левин
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- КАПродюсер
Кари
Антолис
- ДЧПродюсер
Джо
Чаппелль
- Продюсер
Тэрон
Эджертон
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- РБМонтажёр
Роб
Бонз
- МКомпозитор
Могвай