Чужой: Земля (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22025, Alien: Earth
Ужасы, Фантастика18+
О сериале
2120 год. Земля и колонизированная часть Солнечной системы поделены между корпорациями. Исследовательский космический корабль Weyland-Yutani с образцами агрессивной внеземной фауны на борту терпит крушение в городе, принадлежащем корпорации Prodigy, которой управляет Бой Кавальер. Он посылает на место аварии отряд гибридов — некогда смертельно больных детей, чьи сознания были перемещены в синтетические тела. Вэнди была первым ребёнком, над которым поставили этот эксперимент, и больше всего она переживает за брата-медика, оказавшегося в эпицентре этой катастрофы.
- ДГРежиссёр
Дана
Гонсалес
- Режиссёр
Ной
Хоули
- СЧАктриса
Сидни
Чендлер
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- СБАктёр
Сэмюэл
Бленкин
- БСАктёр
Бабу
Сизей
- АГАктёр
Адарш
Гурав
- ЛНАктриса
Лили
Ньюмарк
- Актёр
Джонатан
Аджайи
- Актёр
Тимоти
Олифант
- КЯАктёр
Кит
Янг
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- ЭДАктриса
Эрана
Джеймс
- ДРАктёр
Дэвид
Рисдаль
- МБАктёр
Мо
Бар-Эль
- ЭЭАктёр
Эдриен
Эдмондсон
- Сценарист
Ридли
Скотт
- Сценарист
Ной
Хоули
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- РДСценарист
Роберт
Де Лаурентис
- РКПродюсер
Режис
Кимбл
- КЛПродюсер
Крис
Ловенштейн
- РДПродюсер
Роберт
Де Лаурентис
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- КМХудожник
Кайвс
МакГо
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- РХМонтажёр
Робин
Хартвиг
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- БГОператор
Белла
Гонзалес
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо