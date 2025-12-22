Чужой: Земля. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Чужой: Земля
1-й сезон
1-я серия

Чужой: Земля (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22025, Alien: Earth
Ужасы, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

2120 год. Земля и колонизированная часть Солнечной системы поделены между корпорациями. Исследовательский космический корабль Weyland-Yutani с образцами агрессивной внеземной фауны на борту терпит крушение в городе, принадлежащем корпорации Prodigy, которой управляет Бой Кавальер. Он посылает на место аварии отряд гибридов — некогда смертельно больных детей, чьи сознания были перемещены в синтетические тела. Вэнди была первым ребёнком, над которым поставили этот эксперимент, и больше всего она переживает за брата-медика, оказавшегося в эпицентре этой катастрофы.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой: Земля»