Чужой: Земля (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2120 год. Земля и колонизированная часть Солнечной системы поделены между корпорациями. Исследовательский космический корабль Weyland-Yutani с образцами агрессивной внеземной фауны на борту терпит крушение в городе, принадлежащем корпорации Prodigy, которой управляет Бой Кавальер. Он посылает на место аварии отряд гибридов — некогда смертельно больных детей, чьи сознания были перемещены в синтетические тела. Вэнди была первым ребёнком, над которым поставили этот эксперимент, и больше всего она переживает за брата-медика, оказавшегося в эпицентре этой катастрофы.

