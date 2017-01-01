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Чужие в городе (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Вена
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Суть «Чужих в городе» заключается в тревел-соревновании между двумя участниками. В новой незнакомой стране за 36 часов они должны пройти по маршруту из пункта А в пункт Б с промежуточными контрольными точками, разгадывая загадки. Сделать это нужно быстрее и дешевле, чем соперник.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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