Чужие в городе (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

2017, Лиссабон
ТВ-шоу18+

О сериале

Суть «Чужих в городе» заключается в тревел-соревновании между двумя участниками. В новой незнакомой стране за 36 часов они должны пройти по маршруту из пункта А в пункт Б с промежуточными контрольными точками, разгадывая загадки. Сделать это нужно быстрее и дешевле, чем соперник.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

