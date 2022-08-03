Чужие в городе (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2017, Лиссабон
О сериале
Суть «Чужих в городе» заключается в тревел-соревновании между двумя участниками. В новой незнакомой стране за 36 часов они должны пройти по маршруту из пункта А в пункт Б с промежуточными контрольными точками, разгадывая загадки. Сделать это нужно быстрее и дешевле, чем соперник.