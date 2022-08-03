В семье Дарьи все хорошо: любимый человек, сын, новые планы. Но внезапно ее муж ввязывается в аферу в надежде получить быстрый заработок. И это приводит к полному разорению, теперь в семье висят непомерные долги. Подруга Дарьи, Маша, предлагает легкий путь получения денег. В семье Бориса тоже проблемы: его жена-актриса не может забеременеть. Маша уговаривает жену Бориса взять суррогатную мать, а точнее сразу двух матерей – вдруг у одной не получится. Но беременеют сразу обе...

