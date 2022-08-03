WinkСериалыЧужие дети1-й сезон3-я серия
8.52020, Чужие дети. Серия 3
Мелодрама18+
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Чужие дети (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
В семье Дарьи все хорошо: любимый человек, сын, новые планы. Но внезапно ее муж ввязывается в аферу в надежде получить быстрый заработок. И это приводит к полному разорению, теперь в семье висят непомерные долги. Подруга Дарьи, Маша, предлагает легкий путь получения денег. В семье Бориса тоже проблемы: его жена-актриса не может забеременеть. Маша уговаривает жену Бориса взять суррогатную мать, а точнее сразу двух матерей – вдруг у одной не получится. Но беременеют сразу обе...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Елена
Великанова
- Актёр
Евгений
Воловенко
- Актриса
Марина
Волкова
- Актёр
Сергей
Векслер
- Актёр
Александр
Мохов
- Актёр
Виктор
Конисевич
- Актриса
Елена
Кружилина
- Актриса
Анна
Петраш
- Сценарист
Кира
Худолей
- Сценарист
Ася
Гусева
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Продюсер
Павел
Карван
- АУХудожник
Александр
Уколов
- Оператор
Артём
Козырев