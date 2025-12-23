Чужестранка (сериал, 2024) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн

Чужестранка. Сезон 8. Серия 10
9.42024, Outlander
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры из 40-х годов XX века, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов загадочно перемещается во времени в 1743-й год. Попадая в XVIII век, Клэр оказывается в неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Девушка должна найти возможность выжить и вернуться обратно в будущее, где остался ее муж Фрэнк Рэндалл. Чтобы спастись в неизвестном и незнакомом героине прошлом, она вынуждена выйти замуж за Джейми Фрейзера, галантного шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора.

Великобритания, США
Драма, Мелодрама, Фэнтези

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

