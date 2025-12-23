Чужестранка (сериал, 2023) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

WinkСериалыЧужестранка7-й сезон10-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры из 40-х годов XX века, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов загадочно перемещается во времени в 1743-й год. Попадая в XVIII век, Клэр оказывается в неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Девушка должна найти возможность выжить и вернуться обратно в будущее, где остался ее муж Фрэнк Рэндалл. Чтобы спастись в неизвестном и незнакомом героине прошлом, она вынуждена выйти замуж за Джейми Фрейзера, галантного шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама, Фэнтези
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- СВРежиссёр
Стивен
Вульфенден
- АФРежиссёр
Анна
Ферстер
- Актриса
Катрина
Балф
- Актёр
Сэм
Хьюэн
- Актриса
Софи
Скелтон
- РРАктёр
Ричард
Ранкин
- ДЛАктёр
Данкан
Лакруа
- ДБАктёр
Джон
Белл
- СДАктёр
Сезар
Домбой
- ЛЛАктриса
Лорен
Лайл
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- РДСценарист
Рональд
Д. Мур
- МБСценарист
Мэттью
Б. Робертс
- ТГСценарист
Тони
Графиа
- ТГПродюсер
Тони
Графиа
- РДПродюсер
Рональд
Д. Мур
- МБПродюсер
Мэттью
Б. Робертс
- МДПродюсер
Мэрил
Дэвис
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДГХудожник
Джон
Гари Стил
- МГХудожник
Майк
Ганн
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран
- НКОператор
Невилл
Кидд
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири