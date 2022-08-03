Чужая дочь. Серия 7
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7-я серия

Чужая дочь (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.12016, Чужая дочь. Серия 7
Мелодрама, Криминал18+

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О сериале

Знаменитый бывший автогонщик Максим Авдеев 12 лет назад попал в тюрьму по ложному обвинению. За эти годы его жена Ирина погибла при трагических обстоятельствах, дочку Сашу удочерила другая семья. Человек, ставший причиной злоключений Максима, Евгений Полонский остался на свободе. Выйдя из тюрьмы, Максим дал себе зарок не оборачиваться назад: не мстить и не жалеть себя. Его единственное желание – увидеть свою дочь. Давний друг Максима, Федорович, пытается устроить ему новую жизнь и разыскать девочку, но это оказывается непросто...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужая дочь»