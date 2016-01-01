Чукур (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2016, Чукур. Сезон 1. Серия 1
Триллеры, Криминал18+
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Сюжет
На окраине Стамбула расположен район Чукур. Многие годы этим районом управляет семья Кочовалы, и одно из главных их условий – не распространять наркотики. Однако появляется группа недовольных, и они решают взять управление районом в свои руки. В это же время из Парижа возвращается младший сын семьи Кочовалы – Ямач, который покинул отчий дом много лет назад. Вместе с ним приезжает Сена - девушка, которой он клялся в любви. Но смогут ли молодые люди быть счастливы в Чукуре?
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Информация
Рейтинг
- ОСРежиссёр
Озгюр
Севимли
- СОРежиссёр
Синан
Озтюрк
- БЙАктриса
Бонджук
Йылмаз
- ПСАктриса
Перихан
Саваш
- РКАктёр
Рыза
Коджаолу
- Актёр
Эркан
Колчак Кёстендиль
- ДУАктёр
Джем
Услу
- ИААктриса
Ирем
Алтуг
- КЧАктёр
Кадир
Чермик
- Актёр
Арас
Булут Ийнемли
- АУАктёр
Айтач
Ушун
- ГХСценарист
Гёкхан
Хорзум
- ПДПродюсер
Пелин
Дишташ Яшароглу
- ЯОПродюсер
Ямадж
Окур
- Продюсер
Керем
Чатай
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы