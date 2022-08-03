7.62021, The Beast Must Die
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Чудовище должно умереть (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать узнаeт, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предполагаемым преступником и планирует идеальное убийство.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb