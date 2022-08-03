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Чудотворец
1-й сезон
6-я серия

Чудотворец (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2014, Чудотворец. Сезон 1. Серия 6
Драма18+

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О сериале

СССР, конец 80-х. Рассказ о противостоянии двух опытных экстрасенсов, Николая Арбенина и Виктора Ставицкого, противостоянии, начавшемся с их попыток завоевать сердце женщины.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чудотворец»