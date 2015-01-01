Чудеса психологии (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Популярное научное шоу исследует анатомию человеческих фобий. Некоторые страхи людей заложены в каждом на уровне инстинктов — например, боязнь пресмыкающихся, ядовитых пауков и т.д.



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