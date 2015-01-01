Чудеса психологии (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2015, Outrageous Acts of Psych
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Популярное научное шоу исследует анатомию человеческих фобий. Некоторые страхи людей заложены в каждом на уровне инстинктов — например, боязнь пресмыкающихся, ядовитых пауков и т.д.
Сериал Чудеса психологии 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.6 IMDb