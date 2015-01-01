Чудеса природы. Жизнь на грани (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, EARTH'S NATURAL WONDERS
Документальные18+
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Сюжет
Захватывающий рассказ как о самых поразительных местах нашей планеты (от Эвереста до Большого каньона), так и о людях, которые вынуждены бороться за выживание в столь необычных условиях.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb