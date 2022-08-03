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Детям
Чуддики
1-й сезон
8-я серия

Чуддики (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2016, Oddbods
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь, это чуддики – забавные существа в разноцветных плюшевых костюмах с антенками на головах. У каждого из героев свой уникальный характер и, конечно, свои странности. Всe, за что берутся неунывающие чудаки, превращается в веселое приключение, поэтому с ними никогда не бывает скучно.

Страна
Сингапур, Великобритания
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb