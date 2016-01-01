Чуддики (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
2016, Oddbods
Мультсериалы0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Знакомьтесь, это чуддики – забавные существа в разноцветных плюшевых костюмах с антенками на головах. У каждого из героев свой уникальный характер и, конечно, свои странности. Всe, за что берутся неунывающие чудаки, превращается в веселое приключение, поэтому с ними никогда не бывает скучно.
Сериал Чуддики 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb